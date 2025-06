Es ist schon eine Weile her, genauer gesagt neun Jahre, seitdem die Hospizgruppe Suhl und Umgebung zuletzt im Sozialausschuss zu Gast war. In der Zwischenzeit hat sich nicht nur die Zusammensetzung des Gremiums geändert, sondern auch bei der Hospizgruppe ist einiges passiert. Manche Beratungsangebote der Gruppe bestehen gar erst wenige Monate, wie die Ausschussmitglieder in der jüngsten Sitzung erfuhren.