Da hat die Jägerschaft Tiefenort für sich und andere richtig was Gutes hingestellt. Die Anlage am Tröpfelsbörnchen bei Tiefenort ist wie geschaffen für ein sommerliches Freiluft-Vergnügen: eine Veranstaltungsfläche mit Grilldom, eine Mehrzweckhütte mit Toiletten etc., Teiche, Wanderwege und viel Wald. Das ambulante Hospiz-Zentrum für Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Regionen Bad Salzungen/Rhön war hier schon etliche Male mit seinem Sommerfest zu Gast, auch diesmal sind nach Schätzung von Geschäftsführerin Claudia Miksch rund 200 Kinder, Jugendliche und Erwachsene und dazu viele Helfer gekommen, und das sonnige Wetter mit einigen Schattenwolken unterstrich die Sommergefühle. Die Hospizarbeit ist eigentlich kein lautes Treiben, aber die Adventsfeier und eben das Sommerfest werden doch als gemeinsame Höhepunkte geschätzt und erwartet.