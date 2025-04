Hospizdienst: Versteigerung, Turnier und Spendenbox für den guten Zweck

Martina Sommer vom Hospizdienst hatte eine besondere Aktion initiiert und seit Herbst 2023 zahlreiche Geld- und Sachspenden von Prominenten gesammelt. Letztere wurden versteigert. Dazu gehörte auch der signierte Basketball der Weltmeister von 2023. Dafür bekam jetzt die Schwarz-Fachmärkte GmbH in Bad Salzungen den Zuschlag beim Gebot von 1000 Euro. Dieser Erlös soll in den stationären Hospizbau St. Wendel fließen. Bei der Übergabe interessierten sich Nicole und Jörg Schwarz auch noch für ein signiertes T-Shirt von Dirk Nowitzki, ein signiertes Handballtrikot von Dominik Klein und die Softshelljacke der Bobsportlerin Mariama Jamanka, die sie bei den Olympischen Spielen in Peking trug. Des Weiteren freuten sie sich über ein signiertes T-Shirt von Oliver Zeidler, dem Olympiasieger beim Rudern in Paris, ein Handballtrikot von Viola Leuchter, die in der U17-Nationalmannschaft Vizeweltmeisterin wurde, und ein Blouson von Jessica von Bredow-Werndl, der Olympiasiegerin beim Springreiten in Paris. „Gerne übergaben wir die kleinen Highlights, da uns Familie Schwarz schon viele Jahre unterstützt“, berichtet Martina Sommer. „Aufgrund des Überraschungspaketes stockten sie die Spendensumme auf 1500 Euro auf. Wir fühlen eine tiefe Verbundenheit und danken für das Vertrauen in unsere Hospizarbeit.“