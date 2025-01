Hospizbegleiter Rhön: Mitmenschlichkeit schenken

Der Kurs findet in vier Blöcken (Grundkurs und Aufbaukurs) statt, jeweils Freitag, 17 bis 20 Uhr, und Samstag, 9 bis 15.30 Uhr, in der Außenstelle in Kaltensundheim, Mittelsdorfer Straße 23 (ehemalige VR-Bank). Termine für den Grundkurs sind vom 8. bis 9. März, 11. bis 12. April, 9. bis 10. sowie 23. bis 24. Mai. Praktika werden in regionalen Pflegeheimen, im Stationären Hospiz und Palliativstationen absolviert. Wer Interesse hat, kann sich gern melden. Für Fragen und Vorgespräche stehen die Mitarbeiter gern zur Verfügung. Weitere Infos finden Interessierte auch auf der Website oder telefonisch. Ansprechpartner ist der ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst Meiningen, Telefon (03693) 5019220; E-Mail: ahpb@sozialwerk-meiningen.de.