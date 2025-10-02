Die ehrenamtlichen Hospizbegleiter des Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes Meiningen machten sich auch in diesem Jahr auf zum jährlichen Wandertag. Abseits des oft fordernden Alltags bot der Ausflug Raum für Austausch, Lachen und wertvolle Gespräche. „In lockerer Atmosphäre kamen wir zusammen und hatten einen schönen Nachmittag“, erzählte eine Hospizbegleiterin lächelnd. Zwischen Gesprächen, Austausch, frischer Luft und Sonnenschein entstand ein besonderes Gefühl von Zusammenhalt. Auch die Koordinatorinnen betonen die Bedeutung solcher Momente: „Die Ehrenamtlichen leisten unschätzbar wertvolle Arbeit. Deshalb ist es wichtig, ihnen nicht nur durch Hospizabende oder Fortbildungen, sondern auch durch Erlebnisse wie diesen Wandertag Wertschätzung zu zeigen“. Mit Herz und Engagement schenken die Hospizbegleiter schwerkranken Menschen und ihren Familien Zeit, Nähe und Trost. Der Wandertag erinnert alle daran: Wer anderen Wärme schenkt, darf sie auch selbst erfahren.