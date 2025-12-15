Hospizarbeit: Bücher, die unter die Haut gehen

Danke für dieses Buch

Menschen, welche die Bücher gelesen haben, sind dankbar, das sie geschrieben worden sind. In Rezessionen sind Sätze zu lesen wie „Kann man viel Freude wünschen beim Lesen dieses Buches? Vermutlich nicht. Und doch ist es eine der Emotionen, die unwillkürlich hoch kommt. Denn dieses Buch betrachtet auf so mutige Weise die Sicht auf das Leben. Gespiegelt durch Menschen, die unweigerlich an seinem Ende angekommen sind. Die Authentizität ist spürbar und hat sicher auch den Autor viel Mut abverlangt. Ich nehme dieses Buch immer wieder zur Hand, wenn mir der Fokus abhanden kommt“. – „Ein wundervolles Buch, das in jeden Schrank gehört! Es nimmt mit auf eine Reise, die eigentlich niemand (der lebt) gern machen möchte…Gedanken über Tod, erreichtes, unerreichtes, über das zurück bleiben von geliebten Menschen. Es erhebt nicht den Finger, nach dem Motto: „du sollst alles aus deinem Leben holen, denn es ist endlich“…es lässt Menschen sprechen, die uns auf unterschiedliche Weise mitteilen, was sie selbst über ihr Leben denken, mit dem Wissen über den nahenden Tod.“ – „Unangenehmes Thema auf den ersten Blick, aber der Mut wird belohnt: ein tolles, öffnendes und heilsames Buch. Bin froh, es gelesen zu haben.“