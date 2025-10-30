Mit dem Welthospiztag am 11. Oktober war auch die Arbeit des Hospiz-Vereins Ilmenau wieder einmal stärker in den öffentlichen Blickpunkt gerückt worden – nicht zuletzt während eines aus diesem Anlass gefeierten Gottesdienstes in der Ilmenauer Jakobuskirche. Darin waren das Wirken der rund 90 Vereinsmitglieder gewürdigt worden, und ihnen wurde für ihre so wichtige ehrenamtliche Arbeit gedankt. Es wurde aber auch gleichzeitig appelliert, immer wieder aufs Neue das Bürgerinteresse für diese wichtige Tätigkeit zu wecken und somit auch immer wieder neue Mitglieder zu gewinnen.