Die Verträge sind unterschrieben, jetzt kann gebaut werden: Mit dem für den 25. Oktober terminierten Spatenstich steht der nächste große Meilenstein für das stationäre Hospizzentrum, das rund um die St. Wendel Kapelle in Bad Salzungen entstehen soll, bevor. „Uns fällt nicht nur ein Stein vom Herzen, sondern ein ganzer Felsbrocken. Es ist ein echtes Herzensprojekt“, sagt Johanna Weymar, Leiterin des Ambulanten Hospizzentrums für Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Regionen Bad Salzungen und Rhön und Ideengeberin des stationären Hospizbaus.