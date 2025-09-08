Horst Krause gestorben: Der Mann vom Dorf

Im „Polizeiruf“ spielte Krause mit Kolleginnen wie Jutta Hoffmann und Imogen Kogge. Mit dem Dorfpolizisten traf der Sender einen Nerv beim Publikum - für ihn selbst war es eine Rolle zum Ausleben, wie er sagte. Seine Kollegin Maria Simon fand: „Mit ihm kann man hervorragend lachen und sich auch gut fetzen.“ Warum Krause so hieß wie er selbst, hat der Schauspieler einmal in einem Interview erklärt: „Erfunden und benannt hat die Figur der Regisseur Bernd Böhlich. Ich habe ihn mal gefragt, warum der Polizist so heißt wie ich selber, da hat er geantwortet „Du siehst aus wie Krause, und der Polizist sieht auch aus wie Krause – warum sollen wir da den Namen ändern?“