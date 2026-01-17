Der erste Wettkampftag des Oberhofer Weltcup-Dreierpacks an diesem Wochenende ist beinahe vorüber, Zeit für ein erstes Fazit. Während der Rennen der Nordischen Kombinierer sprachen wir mit Horst Hüttel. Der Oberfranke ist Sportdirektor Weltcup für den Deutschen Skiverband (DSV). Zuvor war der 57-Jährige zehn Jahre Vorsitzender im Exekutivkomitee Nordische Kombination des Weltskiverbandes Fis. Bis heute gehört er dem Komitee an. Hier entscheidet er mit über die grundsätzliche Ausrichtung der Disziplin, die weiter um eine Zukunft bei den Olympischen Spielen kämpft. Das sagt Horst Hüttel zur Weltcup-Zukunft Oberhofs, den sehr bald stattfindenden Olympia-Nominierungen und der Entwicklung von Lokalmatador Richard Stenzel.