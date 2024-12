Horrortat in Dorf: Google-Bilder helfen spanischer Polizei bei Mordfall

Madrid - Bilder auf Google Maps könnten in Spanien zur Aufklärung eines mutmaßlichen Mordfalles beitragen. Im Zusammenhang mit der Tötung eines Mannes habe man in der Provinz Soria im Norden des Landes zwei Personen festgenommen, teilte die Nationalpolizei mit. Die Ermittler hätten "in einer Anwendung zur Standortsuche" belastende Bilder entdeckt, hieß es. Bei dieser Anwendung handele es sich um Google Street View, eine Erweiterung des Kartendienstes Google Maps, berichteten unter anderem der staatliche TV-Sender RTVE und die Zeitung "La Vanguardia" unter Berufung auf die Polizei.