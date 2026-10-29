Horror-Spaß im Nahen Osten Gruseln oder nicht? Debatte in Ägypten um Halloween

"Wir schicken unsere Kinder an eine internationale Schule, damit sie internationale Kinder werden, die offen sind für Vielfalt und andere Kulturen", sagt Anwältin Nihad Abdel Kumsan. "Man spürt das Drücken und Ziehen", sagt ein Vater, dessen Tochter die kanadische Schule BCCIS besucht, zum Ringen zwischen beiden Lagern. AIS-Leiter Kralovec sagt, die Regierung könne den Lehrplan anpassen und Feiertage festlegen. Seine Schule kämpfe aber dafür, den "Internationalismus" zu bewahren.

Dürfen Kinder zum "Trick or Treat" um die Häuser ziehen?

Für die meisten ägyptischen Familien ist Halloween kaum ein Thema, deshalb ist auch der Brauch, an Häusern "Süßes oder Saures" zu fordern, nicht sehr verbreitet. Teils wurden öffentlichen Aktivitäten dazu auch untersagt. "Kostüme auf der Straße und öffentliche Treffen zu Halloween" seien dieses Jahr verboten, teilt eine der größten internationalen Schulen in Kairo mit. Die Polizei würde die Regeln auch strikt durchsetzen. Wer zu privaten Partys gehe, möge sein Kostüm bitte mitnehmen und sich erst dort umziehen.

AIS-Leiter Kralovec will wenigstens bei sich zu Hause eine Kerze anzünden und Süßigkeiten anbieten, falls jemand klingelt. Halloween sei eines der "großen Geschenke" der USA an die Welt. "Es ist unmöglich, die Menschen davon abzuhalten, es zu feiern."