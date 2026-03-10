Soll ich jetzt tanken? Vielleicht ist es an der nächsten Tankstelle ja doch etwas günstiger? Für viele Autofahrer in diesen Tagen eine existenzielle Frage. Die extrem gestiegenen Benzinkosten haben nach Beobachtungen des ADAC in den letzten zehn Tagen allerdings nicht dazu geführt, dass mehr Autos wegen eines leeren Tanks liegenbleiben. Offenbar würden Autofahrer noch mehr darauf achten, wann und wo sie tanken, sagte ein ADAC-Sprecher auf Anfrage. Der Automobilclub rät zu genau dieser Aufmerksamkeit. So sei es abends meist billiger.