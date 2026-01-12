Mut, fahrerisches Können und Nervenstärke waren gefragt, als bei der Bayrischen Staatsmeisterschaft die Hornschlitten von der Partnachalm ins Partnachtal rasten. Auf der 1,1 Kilometer langen Strecke mit durchschnittlich 18 Prozent Gefälle und Temperaturen unter minus zehn Grad gingen 79 Vierer-Besatzungen aus ganz Deutschland an den Start. Mittendrin: drei Teams aus dem Bad Salzunger Ortsteil Moorgrund, die sich auf der extrem eisigen Bahn stark präsentierten – und vor allem unverletzt blieben.