Honorarprofessor an der TU: André Kaeding stärkt Ausbildung in der Biomedizin-Technik

Begleiter bei Praktika und Abschlussarbeiten

Dabei verbindet Prof. Kaeding wissenschaftliche Grundlagen mit konkreten Anwendungsbeispielen aus der Praxis und vermittelt den Studierenden so die technischen, organisatorischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Anforderungen moderner medizinischer Informationssysteme. Auch über die Lehre hinaus begleitet er seit vielen Jahren Studierende bei Praktika und Abschlussarbeiten. Für die Themen Digital Health und Managed Care engagiert sich Prof. Kaeding neben Forschung und Lehre auch in verschiedenen Fach- und Wirtschaftsverbänden auf Landes- und Bundesebene. Dort bringt er seine Expertise in die Weiterentwicklung digitaler Gesundheitslösungen und einer zukunftsfähigen Gesundheitsversorgung ein.