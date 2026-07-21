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Honorarprofessor an der TU André Kaeding stärkt Ausbildung in der Biomedizin-Technik

Mit der Berufung des langjährig erfahrenen Experten zum Professor baut die Technische Universität Ilmenau ihre Expertise im Zukunftsfeld „Digital Health“ weiter aus.

Honorarprofessor an der TU: André Kaeding stärkt Ausbildung in der Biomedizin-Technik
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André Kaeding (rechts) ist zum Honorarprofessor für das Lehrgebiet „Krankenhausinformationssysteme“ an der TU berufen worden. Foto: Barbara Aichroth

Die Technische Universität Ilmenau baut ihre Expertise im Zukunftsfeld „Digital Health“ weiter aus: Mit Wirkung zum 7. Juli ist Dr.-Ing. André Kaeding zum Honorarprofessor für das Lehrgebiet „Krankenhausinformationssysteme“ an der Fakultät für Informatik und Automatisierung bestellt worden, wie die Universität mitteilt. Mit seiner langjährigen Erfahrung an der Schnittstelle von Medizinischer Informatik, Gesundheitswirtschaft und Digitalisierung stärkt er die praxisnahe Ausbildung an der TU Ilmenau, besonders im Studiengang Biomedizinische Technik.

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Digitale Informationssysteme im Gesundheitswesen

Prof. André Kaeding ist Geschäftsführer, Berater und Mitgründer mehrerer Unternehmen der Gesundheitsbranche in Thüringen und darüber hinaus. Als Absolvent der TU Ilmenau, mit Vertiefung Biomedizinische Technik und Informatik sowie Neuroinformatik, verbindet er seit über drei Jahrzehnten unternehmerische Praxis mit Forschung. Seit 1995 arbeitet er eng mit dem Institut für Biomedizinische Technik und Informatik der TU zusammen. Er befasst sich insbesondere mit wissensbasierten Entscheidungsverfahren und digitalen Informationssystemen im Gesundheitswesen.

Die Bestellung von André Kaeding als Honorarprofessor durch TU-Präsident Kai-Uwe Sattler. Foto: Barbara Aichroth

Auch in der Lehre engagiert sich der 62-Jährige seit vielen Jahren. Bereits seit 2001 gestaltet er die Vorlesung „Krankenhausinformationssysteme, Telemedizin und eHealth“ mit, seit 2019 verantwortet er die gesamte Vorlesungsreihe für Studierende der Biomedizinischen Technik, der Informatik, der Mathematik und Wirtschaftsmathematik und des Wirtschaftsingenieurwesens. Im Mittelpunkt stehen die Herausforderungen bei der Digitalisierung von Versorgungsprozessen und der digitalen Transition des Gesundheitswesens.

Begleiter bei Praktika und Abschlussarbeiten

Dabei verbindet Prof. Kaeding wissenschaftliche Grundlagen mit konkreten Anwendungsbeispielen aus der Praxis und vermittelt den Studierenden so die technischen, organisatorischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Anforderungen moderner medizinischer Informationssysteme. Auch über die Lehre hinaus begleitet er seit vielen Jahren Studierende bei Praktika und Abschlussarbeiten. Für die Themen Digital Health und Managed Care engagiert sich Prof. Kaeding neben Forschung und Lehre auch in verschiedenen Fach- und Wirtschaftsverbänden auf Landes- und Bundesebene. Dort bringt er seine Expertise in die Weiterentwicklung digitaler Gesundheitslösungen und einer zukunftsfähigen Gesundheitsversorgung ein.

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„Den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fordern und zu fördern, liegt mir neben der interdisziplinären Zusammenarbeit und der Praxisrelevanz meiner Lehre und Forschung besonders am Herzen“, sagt André Kaeding. „Ich freue mich darauf, den akademischen Diskurs zu bereichern und Studierende bestmöglich auf ihre zukünftigen Herausforderungen vorzubereiten.“