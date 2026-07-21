Honorarprofessor an der TU: André Kaeding stärkt Ausbildung in der Biomedizin-Technik

Die Technische Universität Ilmenau baut ihre Expertise im Zukunftsfeld „Digital Health“ weiter aus: Mit Wirkung zum 7. Juli ist Dr.-Ing. André Kaeding zum Honorarprofessor für das Lehrgebiet „Krankenhausinformationssysteme“ an der Fakultät für Informatik und Automatisierung bestellt worden, wie die Universität mitteilt. Mit seiner langjährigen Erfahrung an der Schnittstelle von Medizinischer Informatik, Gesundheitswirtschaft und Digitalisierung stärkt er die praxisnahe Ausbildung an der TU Ilmenau, besonders im Studiengang Biomedizinische Technik.