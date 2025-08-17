Honig aus dem Garten Nicht nur an Honig denken: Kritik am privaten Bienen-Boom

Hobbyimker lebt Naturschutz

Für Hobbyimker Detlef Käpnick aus Brandenburg ist die Debatte nicht neu. Seine Meinung: "Die private Bienenhaltung ist nicht gleich Naturschutz, aber wer es richtig machen will, der muss Naturschutz mitdenken." Der 70 Jahre alte Rentner hält seit vier Jahren Honigbienen in seinem Garten im Nuthetal (Potsdam-Mittelmark) – inzwischen sind es sechs Völker. Auch wenn sein erster Gedanken sich um den Honig drehte, war ihm von Anfang an klar, dass er auch Verantwortung für die Tiere trägt.