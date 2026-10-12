Der Gentleman Of Music „Sings- Modern Talking“ und begeistert sein Publikum in einer absolut außergewöhnlichen Location. Damit knüpfte Thomas Anders nahtlos an seine Frühjahrstour 2026 an, die in Merkers um ein weiteres Highlight bereichert wurde. Thomas Anders erlebte seine Traumzeit als Musiker zweifellos als Bestandteil des einst genialen Pop-Duos „Modern Talking“. Ihn nur darauf zu beschränken, wäre allerdings zu wenig. Denn Anders machte sich durchaus einen Namen als Pop- Schlagersänger, Musikproduzent, Songwriter und Fernsehmoderator und zeigt so vielfältige Facetten in seinem künstlerischen Schaffen.