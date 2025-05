Grabenstätt (dpa/lby) - In Oberbayern ist eine Holzscheune abgebrannt - zwei Jungen im Grundschulalter sollen das Feuer verursacht haben. Die Kinder räumten ein, dass sie am Samstagabend gezündelt und so den Brand in Grabenstätt (Landkreis Traunstein) verursacht hätten, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden liege geschätzt im niedrigen sechsstelligen Bereich. Verletzt worden sei niemand.