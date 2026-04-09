Vorsätzliche Brandstiftung war die Ursache für das Feuer auf einem Holzlagerplatz in Dorndorf in der Nacht zu Mittwoch. Das ergaben Ermittlungen der Spezialisten der Kriminalpolizei Suhl, sagte Anne-Kathrin Seifert aus der Pressestelle der Landespolizeiinspektion Suhl am Donnerstag. Die Polizei bittet Zeugen, die am Dienstag zwischen 21 Uhr und 22.30 Uhr verdächtige Personen in dem Bereich wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 03695/5510 und der Angabe des Aktenzeichens 0085798/2026 zu melden.