Weit mehr Besucher als die kleine Gemeinde im Grabfeld Einwohner hat, waren am Wochenende hierher gekommen, um ein in der Region einmaliges Event zu erleben. Das Treffen der „Formel 1 der Kettensägekünstler“ gab es hier bereits in seiner vierten Auflage. Es hat sich von Mal zu Mal gesteigert, wie die beiden Organisatoren, Kettensägekünstler Marcel Lindner und der Vorsitzende des Vereins „Schöne Aussicht“ Peter Schad, erzählten. Marcel Lindner erinnert sich: Angefangen hatte dies bei ihm schon vor Jahren, als er auf die Idee kam, mit einer Kettensäge aus einem Holzstamm eine Figur zu schnitzen, die er vor seinem „inneren Auge sah“. Es hatte ihm Spaß gemacht und so suchte er Kontakt zu anderen mit dem gleichen Hobby, die bereits Treffen mit anderen Kettensägekünstlern organisierten. Warum nur anderswo hinfahren, warum ein solches Treffen nicht auch in seinem Wohnort organisieren? Das hatte er sich gefragt. Und am Ende nicht lange mit der Einladung zu einem ersten Treffen in Behrungen gezögert.