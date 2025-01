Rettenmeier gehöre in der Holzverarbeitungsbranche zu den führenden deutschen Anbietern und verfüge "deshalb über das nötige Know-how, um die erworbenen Betriebe zurück in die Erfolgszone zu führen", betonte Böhm. Sie seien dort in "sehr guten Händen". Den Verkauf sieht Böhm als großen Erfolg.