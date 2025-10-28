Holzimperium: Nach Ziegler-Insolvenz weiter Ermittlungen gegen Manager

Hauptteil an Rettenmeier

Größter Käufer in Deutschland war der fränkische Holzkonzern Rettenmeier, der neben dem Sägewerk in Plößberg noch mehrere andere Betriebe und insgesamt mehrere hundert Mitarbeiter übernahm. Auch für Sägewerke in Rumänien und Schweden fanden sich Käufer. Derzeit gibt es nur noch einen zum Verkauf stehenden Betrieb, die Zehender Keramik mit 28 Mitarbeitern. Findet sich hier nicht noch kurzfristig ein Käufer, muss er zum Monatsende schließen.