Zu einem denkwürdigen Treffen ist es am späten Sonntagnachmittag im „Thüringer Orgelsommer“ in Holzhausens Dreifaltigkeitskirche gekommen. „Orgel & Poesie“ – Gabriele Damm hatte sich dieses besondere Zusammentreffen ausgedacht, das Programm für Texte und Musik in der Art eines Drehbuches geschrieben, zwei exzellente Künstler herbeigeholt und mit der ihr eigenen Begeisterung für die Musik die Hesse-Orgel präsentierte und das Konzert in launiger Weise moderiert.