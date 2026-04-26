Holzhacken: Wie Ex-Ministerpräsident Ramelow in der Freizeit entspannt

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow schwingt in seiner Freizeit gern die Axt zum Holzhacken. "Das baut Aggressionen ab und man kann bei der Arbeit gut über das Leben nachdenken", sagte der Linke-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Auf seinem Freizeitgrundstück an einer der beiden großen Saale-Talsperren in Ostthüringen habe er die Fichten, die wie auch anderswo in Thüringen ein Opfer von Trockenheit und Borkenkäfern wurden, persönlich zerhackt. "Jetzt habe ich nur noch vitale Bäume." Inzwischen müsse Nachschub gekauft werden.