Es vergehen kaum 15 Minuten – und schon ist das grobe Ahornholz verschwunden. Übrig bleibt nur ein Stück perfekte Osterdekoration, der Thomas Richter per Brandeisen sein Kürzel aufdrückt. „Holzeier gehen ganz schnell“, sagt der Hobbydrechsler. Während die Maschine leise surrt, setzt er das Werkzeug, einen Stechstahl, an. Holzspäne fliegen in alle Richtungen. Ein paar gezielte Handgriffe später ist bereits zu erahnen, dass sich mittig aus dem Ast ein Ei herausschälen wird. „Ich mache das nach Gefühl. Jedes Ei sieht anders aus, wie in der Natur auch“, sagt er.