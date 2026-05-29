Suhl ist wie keine andere Stadt weit und breit umgeben von Wald. Und damit vom nachwachsenden Rohstoff Holz. Wirtschaftlich spielt das so traditionelle wie zukunftsträchtige Material im Thüringer Wald dennoch so gut wie keine Rolle. Die heimische ökonomische Verwertung beschränkt sich mehr oder weniger auf die Verwaltung und den Verkauf der reichlich vorhandenen Bäume. Das Können oder die Kultur, aus Holz mehr zu machen als Kaminscheite oder Gewehrschäfte, ist in der Waffen- und Simson-Stadt Suhl nicht vorhanden. Holz aber hat mehr Zukunft als Zweitakter und Gewehre.