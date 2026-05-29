Für die Zukunft der ehemaligen Bezirksstadt könnte diese frisch gemähte Wiese in einem fast leeren Wohngebiet noch eine große Rolle spielen. „Hier steht bald eine Halle aus Holz und für Holz, und da kann für Suhl wirklich etwas wachsen“, sagt Adriane Winkler und blickt auf den unscheinbaren schmalen Streifen. Es ist eine der Dutzenden Brachflächen hier oben in Suhl-Nord, jenem Plattenbaugebiet, das fast 90 Prozent seiner einst 16.000 Einwohner und ihrer Hochhäuser verlor und in dem nun so ungewohnt große Hoffnungen keimen, nicht nur bei der lächelnden Suhler Stadtentwicklungs-Chefin.