Holz: Ministerium: Pferde weiter beim Holzeinschlag gefragt

Derzeit liefen Gespräche, damit die vorgesehenen insgesamt 200.000 Euro auch in diesem Jahr für den Einsatz von Rückepferden zur Verfügung gestellt werden könnten. "An dieser Stelle wollen wir nicht sparen. Das ist das Anliegen des Ministers." Hintergrund ist, dass die Thüringer Ministerien in diesem Jahr durch Einsparungen in ihren laufenden Etats ein Haushaltsloch stopfen müssen.