Am Montag stoppte die Polizei auf der A4 bei Kirchheim einen Langholzlaster, der erheblich überladen war. Der 31-jährige Fahrer hatte die Stämme in einem Waldstück in Meiningen aufgeladen und befand sich auf dem Weg zu einem Sägewerk im Sauerland. Auf den ersten Blick fiel auf, dass seine Fracht erheblich zu schwer war.