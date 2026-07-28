„Wenn wir das überleben, treffen wir uns in Arnstadt“, so oder so ähnlich mögen es sich Paula und Klaus Stern versprochen haben, ehe die Nazis das frisch verheiratete Paar auseinanderrissen und in Konzentrationslager verschleppten. Paula und Klaus haben überlebt – und ihre bewegte Geschichte niedergeschrieben. Das Buch mit dem Titel „Was bleibt sind Dankbarkeit, Liebe und Mut“ gibt es jetzt auch auf Deutsch.