Am 27. Januar 1945 befreiten Soldaten der Roten Armee das Konzentrationslager Auschwitz, womit die Dimensionen des Jahrhundertverbrechens nicht mehr zu leugnen waren. Seit 1996 wird an diesem Tag an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. In Sonneberg legten Vizebürgermeister Christian Dressel, Landrat Robert Sesselmann und Landtagsmitglied Jürgen Treutler (beide AfD), Mitglieder der in Stadtrat und Kreistag vertretenen Parteien sowie von Verbänden Kränze am Denkmal auf dem Sonneberger Friedhof nieder. Dressel erinnerte daran, dass die Verbrechen nicht in der Ferne, sondern auch hier vor Ort geschehen sind, wie auch gegen die Diktatur Widerstand geleistet worden sei. „Wir tragen nicht Schuld, aber die Verantwortung“, so der hauptamtliche Beigeordnete des Bürgermeisters. Es sei eine dauerhaft Aufgabe, über die Verbrechen des Nationalsozialismus aufzuklären und den jüngeren Generationen zu vermitteln, was geschehen sei.