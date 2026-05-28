München - Die Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde für München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, hat die Errichtung eines Holocaust-Bildungszentrums in München als "nötiges Gegengewicht" zu politischem Extremismus bezeichnet. "Mit ihrer Geschichte als frühere "Hauptstadt der Bewegung" und ihrer Gegenwart als Ort des Erinnerns und Knotenpunkt des jüdischen Lebens in Europa bietet unsere Stadt perfekte Voraussetzungen für eine Einrichtung, die die Gedenkkultur in einer neuen Epoche stärken soll", sagte Knobloch.