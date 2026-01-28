Auch in Suhl wurde am Dienstag, am Internationalen Tag des Gedenkens der Opfer des Holocaust, der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz gedacht. Heidemarie Schwalbe vom Bündnis für Demokratie und Toleranz hatte zu der Veranstaltung vor dem Suhler Rathaus auf den Marktplatz geladen. Mit den Worten: „Ich danke Ihnen, wenn Sie aus diesem Gedenken Haltung machen. Denn nur dann hat Gedenken eine Zukunft“, machte sie klar, worum es an diesem Tag geht. „Blumen niederzulegen kann das Gewissen beruhigen, darf aber nicht zur Selbsttherapie werden.“ Und vor allem, beantworte es nicht die Frage: wie leben wir heute miteinander? „Wie gestalten wir eine Gesellschaft, in der Menschen keine Angst haben müssen, weil sie jüdisch sind, sich antifaschistisch engagieren oder sich für Demokratie einsetzen“, so Schwalbe in ihrer Begrüßungsrede weiter.