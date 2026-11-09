Hollywood "Superman"-Regisseur Gunn tritt als Chef von DC Studios ab

Los Angeles - Nach vier Jahren an der Spitze der DC Studios geben "Superman"-Regisseur James Gunn (60) und der britische Filmproduzent Peter Safran (60) ihre Führungsposition ab. Er freue sich sehr darauf, wieder zum "reinen Filmemachen" zurückzukehren, schrieb Gunn auf Instagram. Der überraschende Führungswechsel folgt auf die jüngste Übernahme von Warner Bros. Discovery durch Skydance. Laut Mitteilung von Skydance wird der frühere Marvel-Manager Jeremy Latcham ab Dezember die Leitung von DC Studios übernehmen.