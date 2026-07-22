Beide halten in der Tanzszene einen Arm schwungvoll in die Luft. Stone streckt auf dem Poster von 2016 ihre Hand elegant nach oben, während Gosling seine Hand flach abknickt, was er später bedauerte. Dem "The Wall Street Journal" sagte er 2024, dass er beim Dreh der Szene nicht auf die anderen gehört habe, sondern es cooler fand, die Hand zu senken. Später, als diese Szene zum Filmposter gemacht wurde, habe er sich über seine Handhaltung geärgert. Seine "La La Hand" habe einfach den Schwung ruiniert, witzelte Gosling.