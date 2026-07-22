Los Angeles - Das neue Poster zum zehnjährigen Jubiläum des Hollywood-Hits "La La Land" (2016) ist mit dem Hinweis auf "eine kleine Änderung" veröffentlicht worden - und dieser kleine Unterschied dürfte Hauptdarsteller Ryan Gosling gefallen. Für die Rückkehr des gefeierten Filmmusicals Mitte August in die US-Kinos hat das Studio Lionsgate das ikonische Original-Plakat wieder herausgebracht. Darauf tanzt Emma Stone in einem leuchtend gelben Sommerkleid mit Gosling vor einem nachtblauen Himmel über der Skyline von Los Angeles.