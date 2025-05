Hollywood-Star Rastlose Legende - Clint Eastwood wird 95

Pausenlos hinter und vor der Kamera

Fast jedes Jahr stellte er seither ein neues Regie-Werk vor, darunter die Kriegsdramen "Letters From Iwo Jima" und "Flags of our Fathers", den Polit-Film "Invictus - Unbezwungen", das Scharfschützendrama "American Sniper" oder "Sully" mit Tom Hanks als Pilot Chesley Sullenberger, dem 2009 eine spektakuläre Notwasserung gelang. In dem Drogenthriller "The Mule" übernahm er zudem die Hauptrolle eines greisen Drogenkuriers.