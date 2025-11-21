Hollywood-Star Comedy-Blondine mit acht Enkeln – Goldie Hawn wird 80

In "Schlaflos in New York" landete sie mit Steve Martin in Manhattan, in "Stadt, Land, Kuss" (2001) machte sie Warren Beatty schöne Augen. In der Tragikomödie "Groupies Forever" mimte sie ein ehemaliges Rock-Groupie aus den Sechzigern; in "Mädelstrip" (2017) schlug sie als Mutter-Tochter-Team mit Amy Schumer über die Stränge.

Stiftung für Kinder

Neben ihrer Filmkarriere widmet sich die achtfache Großmutter sozialen Aufgaben. Ihre 2003 gegründete Stiftung "MindUP/The Goldie Hawn Foundation" hilft Kindern mit emotionalen Problemen bei Stressbewältigung. Mit Ärzten und Psychologen hat die Schauspielerin Achtsamkeits- und Meditationsprogramme entwickelt. Diese haben laut Webseite bereits über sechs Millionen Schulkinder weltweit erreicht.

Sie selbst habe zu Beginn ihrer Schauspiel-Karriere unter Ängsten und Panikattacken gelitten. "Ich wusste nicht, was mit meiner Freude passiert war", erzählte Hawn 2024 im Podcast "Making Space With Hoda Kotb". "Ich habe versucht, mein Lächeln vorzutäuschen. Das werde ich nie vergessen. Es ist das Beängstigendste, was mir je passiert ist."

Fester Platz in Hollywood

In Hollywood haben Hawn und Russell seit 2017 einen festen Platz auf dem "Walk of Fame" mit zwei Sternenplaketten Seite an Seite. Tochter Kate Hudson würdigte das Paar damals mit einem Augenzwinkern. Sie sollte wohl besser diese Feier für eine Ansprache nutzen, denn eine Hochzeit sei nicht geplant, flachste Hudson.