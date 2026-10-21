Hollywood-Star beruhigt Fans Glenn Close am Stock - "Keine Sorge, fühle mich großartig"

Los Angeles - Hollywood-Ikone Glenn Close, die kürzlich mit einem Gehstock fotografiert wurde, hat mit einer persönlichen Erklärung auf Sorgen ihrer Fans reagiert. Nach einer Hüftoperation sei sie derzeit auf den Stock angewiesen, sagte die 79-jährige Schauspielerin in einer auf Instagram veröffentlichten Videobotschaft. "Meine linke Hüfte war in einem wirklich schlechten Zustand", aber niemand müsse sich Sorgen machen: "Ich fühle mich großartig." Sie halte sich in Schuss, um bald wieder Termine wahrzunehmen.