New York - Die Schauspielerin Sandra Hüller hat auf Werbetour für ihren neusten Film in der US-Talkshow "Late Night" Halt gemacht – und den ungewöhnlichen Weg geschildert, über den sie in ihrer Jugend in Thüringen zur Schauspielschule fand. "Ich musste in ein Büro gehen, ein Jobcenter oder so, um herauszufinden, wie man Schauspielerin wird, weil es mir niemand erklären konnte", sagte sie zu Moderator Seth Meyers. "Ich komme aus einer Familie von Bauern, Webern und Pädagogen. Niemand hatte in irgendeiner Form etwas mit Kunst zu tun."