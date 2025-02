London - Hollywood-Star Harrison Ford trägt in seinen Filmen fast nie einen Bart, habe sich aber bereits an Gesichtsbehaarung probiert. "Ich habe mal einen Schnurrbart getragen", sagte Ford (82) der Deutschen Presse-Agentur in London. "Doch es ist immer dasselbe. Ich habe es häufiger versucht mit dem Bart, aber in der Vergangenheit ist das Filmstudio immer eingeschritten. Die haben gesagt: "Wir haben für dein Gesicht bezahlt. Also zeig uns auch dein Gesicht.""