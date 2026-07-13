Hollywood "Jurassic Park"-Star Sam Neill mit 78 Jahren gestorben

Neill galt als bodenständig und humorvoll. Mehr als zwei Jahrzehnte betrieb der mehrfache Vater und Großvater auf der neuseeländischen Südinsel das Weingut "Two Paddocks", das vor allem für seine Pinot-Noir-Weine bekannt ist. Auch als Winzer blieb Neill bescheiden. "Ich hatte eigentlich nur geplant, ein paar hundert Kisten mit etwas Trinkbarem herzustellen", soll er laut "The Guardian" über die Anfänge seines Weinguts erzählt haben. Umso überraschter sei er gewesen, als die erste Flasche geöffnet wurde und man festgestellt habe: "Das ist ziemlich gut."

Der Tierfreund sorgte mit den Namen seiner Tiere immer wieder für Aufmerksamkeit - darunter ein Huhn namens Meryl Streep, Schafe mit den Namen Susan Sarandon und Anjelica Huston sowie eine Kuh namens Helena Bonham Carter. Er liebe es, möglichst viele seiner Tiere nach seinen Freunden zu benennen, sagte Neill dem Magazin "Vulture".

Regisseur Trevorrow: Dankbar für Freundschaft mit Neill

US-Regisseur Colin Trevorrow, der mit Neill "Jurassic World Dominion" (2022) drehte, sagte über den Schauspieler laut der britischen Nachrichtenagentur PA Press: "Sam Neill war ein zutiefst gefühlvoller und wunderbarer Mensch. Er war ein Freund und Weggefährte in einer herausfordernden Zeit, und seine Stärke gab uns allen Kraft."

Er werde ihn wegen seiner ruhigen Art, seiner Liebe zum Wein und der souveränen Selbstsicherheit, die Neill seinen Figuren verlieh, in Erinnerung behalten. "Es kommt nicht oft vor, dass man sich mit einer Legende anfreunden darf. Ich bin auf ewig dankbar."