Noch ist alles friedlich. Herzogin Charlotte flaniert über den Markt, Prinzessin Therese besucht mit ihrer Schwester den Hofbäcker. Der Schriftsteller Jean Paul macht seine Aufwartung, Verleger Joseph Meyer hat sein Lexikon dabei. Hoch oben im Turm geht eine Familie ihrem Alltag nach. Die Mutter kocht, die Kinder spielen Murmeln. Niemand ahnt, was sich am Himmel zusammenbraut. Bis Türmer Melchior das Unwetter entdeckt und zum Horn greift.