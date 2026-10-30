Hollywood-Schauspielerin Elke Sommer - die deutsche Brigitte Bardot ist tot

Ein Leben zwischen Glamour und Heimat

Als ihre Heimat betrachtete die gebürtige Berlinerin stets Marloffstein in Franken. Den Winter verbrachte sie zwar oft lieber in Los Angeles, aber sie ließ nie ein schlechtes Wort über Marloffstein zu. "Ich bin ja ein Landmensch, ich bin ja überhaupt kein Stadtmensch", sagte sie. 1993 hatte sie in zweiter Ehe den New Yorker Hotelmanager Wolf Walther geheiratet - ebenfalls in Franken.

Erst im hohen Alter ließ Sommer erkennen, dass die unbändige Lebenslust früherer Jahre langsam nachließ. "Genug ist genug!", sagte sie 2025 in einem Interview mit der Zeitschrift "Bunte". Zuvor hatte es einige gesundheitliche Rückschläge gegeben. "Der liebe Gott soll mich nehmen, wenn mein Mann mich nicht mehr braucht."

Zu Hollywood bewahrte sich Sommer immer eine gesunde Distanz. Privat blieb sie stets die bildungsbewusste Pfarrerstochter, die sieben Sprachen sprach. Mit dem Wort "Zufall" wäre ihre Karriere aber wohl weit unter Wert beschrieben.