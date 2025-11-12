In dem knapp einminütigen Video stolziert die skrupellose Modezarin Priestly (Streep) auf roten High Heels durch ein Büro. Hathaway, die im ersten Film von 2006 die geknechtete Assistentin Andy Sachs spielte, trifft in einem Fahrstuhl auf die Modechefin. "Wurde aber auch Zeit", ätzt Priestly herablassend.