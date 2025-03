Ein eher ungewöhnlicher Anblick erwartet die Gäste des Hofsalons in der Alten Post Heinrichs: Vorn auf dem Tisch, neben den Büchern vom Mann des Abends, steht ein alter Discman. Erinnern sie sich? Es ist eines dieser Geräte, mit denen man CD auch unterwegs hören konnte – war man denn gewillt, das tellergroße Ding mit sich herumzuschleppen. Eingelegt in dieses Gerät, das Viele vermutlich seit Anfang der 2000er Jahre nicht mehr gesehen haben, steckt an diesem Abend ein weiteres Zeugnis der Zeit. Aus einem kleinen, an den Discman angeschlossenen Lautsprecher erklingt Holger Uskes Stimme, begleitet von Gitarrenmusik.