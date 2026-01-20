Holger Grießhammer: Bayerns SPD-Fraktionschef will bekannter werden

Grießhammer bemüht sich um Optimismus

Mit Blick auf die schlechten Umfrageergebnisse der SPD in Bayern bemühte sich Grießhammer um Optimismus. "Die Fünf-Prozent-Marke ist nicht weit weg und jeder Prozentpunkt, der nach oben geht, zeigt in die richtige Richtung. Ziel sei es, das Ganze ausbauen und vertiefen zu können, "dass wir hier wieder zulegen". Um einen Aufwärtstrend zu erreichen, seien auch die Persönlichkeitswerte "von unserem Spitzenpersonal" sehr gut und wichtig. "Wir versuchen einfach, durch gute Sacharbeit zu überzeugen."