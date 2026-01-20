Holger Grießhammer: Bayerns SPD-Fraktionschef will bekannter werden

Bad Aibling (dpa/lby) - Der Chef der bayerischen SPD-Landtagsfraktion, Holger Grießhammer, will bekannter werden. "Wir wissen, dass das durchaus eine Schwachstelle ist", sagte er auf Nachfrage bei der Klausur seiner Fraktion im oberbayerischen Bad Aibling. Er versuche natürlich, in den Medien entsprechend platziert zu sein. "Aber da bitte ich um Nachsicht, dass in anderthalb Jahren das leider einfach auch nicht schaffbar ist, nicht machbar ist, hier die Werte einzufahren wie" Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger oder Ministerpräsident Markus Söder (CSU). "Aber ich werde da dran arbeiten."