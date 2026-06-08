«Holding out for a Hero» Bonnie Tyler wird 75 - Sorge um die Queen der Rockballaden

Kein Glück mit Songs, die Hits für andere wurden

Die von Desmond Child geschriebene Single "If You Were a Woman (And I Was a Man)" war nur mäßig erfolgreich. Child schrieb den Song später ein wenig um und machte daraus den Bon-Jovi-Hit "You Give Love A Bad Name". Nicht das einzige Mal, dass ein von Tyler gesungenes Lied erst später zündet.

Bis heute gilt das 1988 veröffentlichte Album "Hide Your Heart" als rätselhafter Misserfolg. Es enthielt die Singles "The Best", die erst durch Tina Turner weltberühmt wurde, und "Save Up All Your Tears", mit der Cher und Robin Beck große Erfolge feierten. Dauerhaft in Amerika etablieren konnte sich Bonnie Tyler trotz einzelner Hits nicht.

Drei Alben mit Dieter Bohlen

In den 1990er Jahren konzentrierte sich Tyler verstärkt auf den europäischen Markt und arbeitete unter anderem mit Dieter Bohlen zusammen, der drei ihrer Alben produzierte. 2013 vertrat sie Großbritannien mit ihrer unverwechselbaren Reibeisenstimme beim Eurovision Song Contest und sprach trotz eines enttäuschenden 19. Platzes von einer "wundervollen" Erfahrung.

Privat fand Tyler ihr Glück fernab des Rampenlichts. Seit 1973 ist sie mit dem ehemaligen britischen Judoka Robert Sullivan verheiratet. "Wir reisen überall zusammen hin", sagte sie einst über das Geheimnis ihrer langen Ehe. Auch bei Konzerttourneen begleitet ihr Mann sie stets.

Rund 30 Konzerte sind für den Sommer eigentlich geplant, mehr als die Hälfte davon in Deutschland. Im dpa-Interview schwärmte Bonnie Tyler vor einigen Jahren, wie sehr ihr die Auftritte Spaß machen. "Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen."