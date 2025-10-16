Hoher Schaden: Seniorin verliert mehr als 100.000 Euro an Telefonbetrüger

Bachhagel (dpa/lby) - Eine Seniorin hat in Bachhagel (Landkreis Dillingen an der Donau) Bargeld und Wertsachen im Wert von über 100.000 Euro an einen Betrüger übergeben. Wie die Polizei mitteilte, erhielt die Frau Anrufe von angeblichen Bankmitarbeitern und Polizisten. Sie erzählten ihr, dass ein Einbrecher in der Nachbarschaft gefasst worden sei. Ein weiterer Räuber sei außerdem noch flüchtig. Deswegen seien die Wertsachen der Frau in Gefahr und sollen in Sicherheit gebracht werden.