 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Seniorin verliert mehr als 100.000 Euro an Telefonbetrüger

Hoher Schaden Seniorin verliert mehr als 100.000 Euro an Telefonbetrüger

Um sich vor angeblichen Einbrechern zu schützen, soll eine ältere Frau Bargeld und Wertsachen abgeben. Den Betrug bemerkt sie zu spät.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Hoher Schaden: Seniorin verliert mehr als 100.000 Euro an Telefonbetrüger
1
Eine Seniorin erhält mehrere Anrufe von angeblichen Bankmitarbeitern und Polizisten. (Symbolbild) Foto: Roland Weihrauch/dpa

Bachhagel (dpa/lby) - Eine Seniorin hat in Bachhagel (Landkreis Dillingen an der Donau) Bargeld und Wertsachen im Wert von über 100.000 Euro an einen Betrüger übergeben. Wie die Polizei mitteilte, erhielt die Frau Anrufe von angeblichen Bankmitarbeitern und Polizisten. Sie erzählten ihr, dass ein Einbrecher in der Nachbarschaft gefasst worden sei. Ein weiterer Räuber sei außerdem noch flüchtig. Deswegen seien die Wertsachen der Frau in Gefahr und sollen in Sicherheit gebracht werden.

Nach der Werbung weiterlesen

Die Seniorin erkannte den Betrug zunächst nicht und übergab kurz darauf das Bargeld und die Wertsachen an einen unbekannten Abholer. Erst später alarmierte sie die Polizei. Die Kripo ermittelt.