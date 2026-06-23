Hoher Schaden: Räuber schlägt Hausbesitzer nieder und stiehlt Goldbarren

Kurze Zeit später erschien laut Polizei der angebliche Vertreter und ließ sich den Inhalt eines Tresors zeigen. Der Täter soll den Hausbesitzer unvermittelt attackiert und die Barren gestohlen haben. Anschließend floh der Täter mutmaßlich mit einem Auto vom Tatort. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes und bittet Zeugen um Hinweise. Ob der Anrufer und der Angreifer dieselbe Person waren, war zunächst nicht klar. Der Hausbesitzer wurde leicht verletzt.