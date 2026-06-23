Dippoldiswalde (dpa/sn) - Ein Räuber hat in Dippoldiswalde (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) einen Hausbesitzer niedergeschlagen und Goldbarren im Wert von mehr als 100.000 Euro gestohlen. Der Hausbesitzer erhielt am Montag einen Anruf von einem vermeintlichen Versicherungsvertreter, wie die Polizei mitteilte. Dieser wollte demnach angeblich die Wertgegenstände im Haus des Mannes protokollieren.
Hoher Schaden Räuber schlägt Hausbesitzer nieder und stiehlt Goldbarren
dpa 23.06.2026 - 16:53 Uhr