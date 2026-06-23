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  4. Räuber schlägt Hausbesitzer nieder und stiehlt Goldbarren

Hoher Schaden Räuber schlägt Hausbesitzer nieder und stiehlt Goldbarren

Ein Mann ist in seinem Haus von einem Räuber attackiert und ausgeraubt worden. Der Täter gab sich als Versicherungsvertreter aus. Die Polizei sucht Zeugen.

Hoher Schaden: Räuber schlägt Hausbesitzer nieder und stiehlt Goldbarren
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Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Dippoldiswalde (dpa/sn) - Ein Räuber hat in Dippoldiswalde (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) einen Hausbesitzer niedergeschlagen und Goldbarren im Wert von mehr als 100.000 Euro gestohlen. Der Hausbesitzer erhielt am Montag einen Anruf von einem vermeintlichen Versicherungsvertreter, wie die Polizei mitteilte. Dieser wollte demnach angeblich die Wertgegenstände im Haus des Mannes protokollieren.

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Kurze Zeit später erschien laut Polizei der angebliche Vertreter und ließ sich den Inhalt eines Tresors zeigen. Der Täter soll den Hausbesitzer unvermittelt attackiert und die Barren gestohlen haben. Anschließend floh der Täter mutmaßlich mit einem Auto vom Tatort. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes und bittet Zeugen um Hinweise. Ob der Anrufer und der Angreifer dieselbe Person waren, war zunächst nicht klar. Der Hausbesitzer wurde leicht verletzt.