Genderkingen (dpa/lby) - Ein Propellerflugzeug ist bei der Landung am Flugplatz Genderkingen (Landkreis Donau-Ries) in einen Acker geraten und hat sich dort überschlagen. Der Pilot und der Copilot konnten das Flugzeug nach dem Unfall am Freitagmittag unverletzt verlassen, wie die Polizei mitteilte.